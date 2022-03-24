Москва, , 09:30 — REGNUM Переговоры между Россией и Швейцарией по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) на данный момент приостановлены. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

Флаг Швейцарии

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«Переговоры приостановлены. Никаких контактов сейчас нет», — сообщил в беседе с «Известиями» Сазанов.

Уточняется, что взаимодействие финансовых министерств двух стран прекратилось на фоне санкций. При этом чиновник добавил, что Минфин «не снимает вопрос с повестки».

Издание напоминает, что ранее российская сторона заявляла о возможности выработать решение к концу февраля. эксперты полагают, что изменение договора носило бы взаимовыгодный характер, а его денонсация может повлиять на российский металлургический и нефтяной бизнес, имеющий в Швейцарии торговые компании. По их мнению, в этом случае пострадают и швейцарские структуры, имеющие «дочки» в России, а также международный бизнес, который использует эту страну, создавая там субхолдинги для инвестиций в РФ и СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что в налоговые соглашения России с Швейцарией и Гонконгом по инициативе российской стороны могут быть внесены изменения. Рассказывая о ситуации с Кипром, где пересмотрели прежние договорённости, он отметил, что в правительстве ведут анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения.

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Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Путин поручил повысить до 15% ставку налога на дивиденды и проценты по ценным бумагам, переводимые на зарубежные счета. Для этого было необходимо пересмотреть десятки договоров.

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