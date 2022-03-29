Армия России вместе с соратниками из Донецкой и Луганской Народных Республик продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Командование вооруженных сил Украины и включенные в их состав батальоны нацистов используют население как живой щит и уничтожают инфраструктуру в регионах, которые их вынуждают оставлять. Наиболее сложная ситуация складывается в Мариуполе, где в заложниках у нацистов — десятки тысяч мирных жителей, а также — в ряде населенных пунктов Харьковской, Донецкой и других областей. На освобожденных территориях начинает восстанавливаться нормальная жизнь, граждане вновь получают пенсионные выплаты, возобновляется транспортное сообщение, жителям оказывается гуманитарная помощь. Одновременно на тех же территориях проводится сбор доказательств о многочисленных преступлениях киевского режима — концентрационных лагерях, пыточных, расстрелах мирных граждан, испытаниях биологического оружия. Страны НАТО в свою очередь продолжают попытки оказания военной помощи действующим властям Украины в виде поставок оружия и наемников. Некоторые из участников альянса также предлагают ввести на территорию Украины «миротворческий контингент».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

09:34 24.03.2022 Представителям Запада важнее политизировать гуманитарный вопрос, а не помочь населению Украины, это показало голосование в Совете Безопасности ООН по предложенной Россией резолюции. Об этом российский постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза. «Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам», — сказал Небензя. Об этом: Политизация важнее: Небензя раскритиковал голосование СБ ООН по Украине

09:36 24.03.2022 Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 военной техники ВСУ. Читайте также: Минобороны России показало видео уничтожения Су-34 военной техники ВСУ

09:36 24.03.2022 В Луганской Народной Республике погибли 12 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: В результате обстрелов в ЛНР за пять недель погибли 12 мирных жителей

09:37 24.03.2022 Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова посетила пункты временного размещения в Новоазовске и Безыменном. Как сообщает пресс-служба аппарата уУполномоченного по правам человека в ДНР, сюда сейчас массово прибывают жители Мариуполя. Омбудсмен пообщалась с людьми, проконтролировала условия их размещения, уточнила текущие гуманитарные потребности, а также зафиксировала свидетельские показания военных преступлений ВФУ в Мариуполе. По словам Дарьи Морозовой, эвакуированные мариупольцы находятся в тяжелом морально-психологическом состоянии. В основном это жители левобережья, микрорайона Восточный. Практически все лишились крова. У многих погибли родные и близкие. Ситуация усугубляется отсутствием возможности похоронить умерших. Люди вынуждены были спасаться бегством, оставляя тела погибших во дворах и в подвалах. Еще одна распространенная проблема — отсутствие информации о судьбах родственников из других районов города, с которыми уже долгие недели нет связи.

09:38 24.03.2022 Проект резолюции России, призывающей к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных граждан, не принят Советом Безопасности ООН. Документ не набрал необходимого числа голосов. Для принятия резолюции нужны были по меньшей мере девять голосов членов Совета Безопасности ООН из 15 при условии неприменения права вето никем из пяти постоянных членов Совбеза. Проект поддержали Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза воздержались. Об этом:Совбез ООН не принял проект гуманитарной резолюции России по Украине

09:41 24.03.2022 Украинские боевики выпустили четыре мины по Донецку и четыре мины по поселку Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Украинские боевики обстреляли Донецк

09:44 24.03.2022 Великобритания планирует отправить на Украину ещё 6 тысяч единиц оружия, заявил премьер-министр Борис Джонсон. Читайте также: Лондон отправит Киеву ещё 6 тыс. единиц оружия

09:44 24.03.2022 Соединенные Штаты намерены на текущей неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом $800 млн, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге. Об этом:В Пентагоне анонсировали поставки в рамках военной помощи Украине

09:45 24.03.2022 Военнослужащие украинской армии, воюющие в Донбассе, обучались британскими инструкторами. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости. Читайте подробнее: Украинские военные в Донбассе обучались британцами — СМИ

09:47 24.03.2022 Украинские боевики с 17 февраля по 24 марта обстреляли территорию Луганской Народной Республики более 760 раз, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погибли 12 мирных жителей

09:50 24.03.2022 В Лабытнанги (ЯНАО) в окнах строящихся семиэтажных домов зажглись буквы Z. Таким образом строители ООО «ПроектСтройСервис» поддержали республики Донбасса и российских военнослужащих, которые противостоят неонацистам на Украине. Об этом: Ямальские строители поддержали спецоперацию российских войск

09:52 24.03.2022 За последние сутки украинские войска ранили 57 мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: Украинские войска за сутки ранили в ДНР 57 мирных жителей

09:54 24.03.2022 К сплошному разминированию местности в южной части Херсонской области, ранее находившейся под контролем киевских боевиков, приступили инженерные войска Южного военного округа (ЮВО). Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Минобороны России. Читайте подробнее: Военные ВС РФ начали разминирование сельхозугодий в Херсонской области

09:55 24.03.2022 Инструкторы из Великобритании обучали украинских военных обращаться с оружием ещё в 2018 году, задолго до поставок противотанковых гранатометов NLAW. Об этом свидетельствуют документы, сообщает 24 марта РИА Новости. Агентство ссылается на сертификат о прохождении военных курсов, обнаруженный в городе Волноваха в ДНР после его освобождения. Сертификат на имя украинского военнослужащего находился в тайнике с другими документами. Читайте также: Украинских военных учили обращаться с британским оружием ещё в 2018 году

09:56 24.03.2022 Законопроект, освобождающий от уплаты государственной пошлины при вступлении в гражданство РФ жителей ЛНР и ДНР, внес в Госдуму депутат от КПРФ Леонид Калашников, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Госдума может освободить от пошлины получающих гражданство РФ жителей ЛДНР

09:59 24.03.2022 В библиотеке школы населённого пункта Верхнеторецкое в ДНР, частично освобождённого от украинских войск, нашли книги с нацистской тематикой. Об этом 24 марта сообщили в Народной милиции ДНР. Об этом: В освобождённой школе в ДНР нашли нацистскую библиотеку

10:02 24.03.2022 Военнослужащие ВС России доставили жителям пригорода Чернигова гуманитарную помощь, сообщили 24 марта журналистам в Минобороны РФ. Людям, пожелавшим покинуть населённый пункт, помогли эвакуироваться военные полицейские ВС России. Подробности в материале: Российские военные доставили гуманитарную помощь в пригород Чернигова

10:03 24.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Докучаевска. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Докучаевск

10:08 24.03.2022 Чувство солидарности стало для России, и в частности для Ростовской области, причиной протянуть руку помощи мирным жителям Донбасса. На это обратили внимание члены делегации представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России. Читайте также: Делегация ООН: Ростовская область выражает солидарность с народом Донбасса

10:09 24.03.2022 За последние сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 504 человека, сообщили 24 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Читайте также: ПОПН «Безыменное» принял ещё 504 беженца из Мариуполя

10:14 24.03.2022 Идея поставки комплексов С-400 на Украину является нереалистичной, заявили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана. Читайте подробнее: Турция считает нереалистичной поставку комплексов С-400 на Украину

10:17 24.03.2022 В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки пострадали более 50 мирных жителей, сообщает 24 марта штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики. Читайте подробнее: В ДНР за сутки пострадали 57 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

10:19 24.03.2022 Первая насосная станция на Северо-Крымском канале запущена, об этом сообщил заместитель председателя государственного комитета водного хозяйства Республики Крым Альберт Кангиев. Она начала перекачку днепровской воды в канал. Читайте также: На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию

10:20 24.03.2022 В Россию за сутки прибыли почти 15 тыс. мирных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 24 марта информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. Читайте подробнее: В Россию эвакуировали ещё 15 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР

10:22 24.03.2022 Вооружённые силы РФ взяли под контроль город Изюм Харьковской области, сообщили 24 марта в Минобороны РФ. Подробности в материале: Российские войска взяли под контроль город Изюм

10:24 24.03.2022 В Чувашии 24 марта очередная сессия Госсовета республики началась с минуты молчания в память о земляках-военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом: Госсовет Чувашии начался с минуты молчания в честь погибших военнослужащих

10:25 24.03.2022 Четыре дома в посёлке Донецкий повреждены в результате обстрела украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в Народной милиции ЛНР. Читайте также: Украинские войска повредили четыре дома в посёлке Донецкий

10:26 24.03.2022 Американские истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot должны быть поставлены странами Запада Турции без каких-либо предварительных условий. Об этом 24 марта написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей статье для Wall Street Journal. Читайте также: Власти Турции потребовали от стран Запада истребители F-35 и ЗРК Patriot

10:26 24.03.2022 Камчатское казачество поддержало решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в защиту Донбасса. Атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска казачий полковник Николай Бянкин уверен, что руководству РФ удалось упредить удар, который готовил Запад с помощью украинских военных формирований. Читайте подробнее: Наша страна прекращает геноцид на Украине — казаки Камчатки

10:26 24.03.2022 Решение правительства Грузии помешать организованной отправке на Украину боевиков, решивших защищать киевский режим, оказалось верным. Об этом заявил на телеканале «Палитраньюс» спикер парламента Шалва Папуашвили. Читайте также: Грузию пытались втянуть в военный конфликт с РФ — Папуашвили

10:30 24.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: Украинские войска обстреляли Донецк

10:33 24.03.2022 За прошедшую ночь 24 марта оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 60 военных объектов Украины. Об этом 24 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Авиация ВКС РФ за ночь поразила 60 военных объектов Украины — Миноборононы

10:35 24.03.2022 Вооруженные силы России продолжают выполнение задач специальной военной операции на Украине, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области. Об этом 24 марта завил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: Конашенков рассказал о ходе спецоперации на Украине

10:37 24.03.2022 На Украине вскрылись новые факты причастности минобороны США к разработке компонентов биологического оружия. Об этом 24 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом: МО РФ заявило о новых фактах причастности США к созданию биооружия

10:42 24.03.2022 24 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами, заявил о своем несогласии с участием президента России Владимира Путина на встрече G20 на Бали (Индонезия) в конце этого года. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Премьер-министр Австралии призвал не пускать Путина на саммит G20

10:43 24.03.2022 Представители киевского режима вывозят с территории Украины ценности, заявил 24 марта бывший депутат Рады Илья Кива. Читайте подробнее: Кива заявил, что власти Украины вывозят ценности из страны

10:45 24.03.2022 Министерство обороны США причастно к разработке компонентов биологического оружия на Украине. На это указывают новые документы, попавшие в распоряжение российских военных, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 24 марта на брифинге. Документы подтверждают, что именно в Пентагоне был разработан и утверждён биологический проект «Ю-Пи-2». Он нацелен на проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. «Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», — сказал Конашенков. Читайте также: Особо опасные инфекции изучали на Украине по проекту Пентагона — МО РФ

10:45 24.03.2022 Срочный доклад о фактах взрывов на территории Белгородской области, которые произошли в ночь на 24 марта в результате разрыва снаряда, запущенного со стороны Украины, поручил представить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба российского СК. Читайте также: Бастрыкин поручил доложить о расследовании взрывов в Белгородской области

10:47 24.03.2022 Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила от противника 102 населённых пункта страны. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте также: Силы ДНР освободили от националистов 102 населённых пункта

10:49 24.03.2022 Депутаты Госсовета Чувашии приняли совместное заявление в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление принято 24 марта на очередной сессии парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Госсовет Чувашии о спецоперации: Путин сделал «единственно верный шаг»

10:49 24.03.2022 Член Общественной палаты РФ от Магаданской области Сергей Юпатин поддержал решение Генеральной прокуратуры запретить работу признанных в России экстремистскими соцсетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подробности в материале: Член ОП от Колымы высказал мнение о запрещенных в России соцсетях

10:53 24.03.2022 Пентагон намеревался протестировать незарегистрированные медицинские препараты на украинских военных. На это указывают полученные российской стороной документы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 24 марта на брифинге. «Так, например, законтрактованная минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих», — сказал Конашенков. Подробности в материале: США планировали испытывать медпрепараты на украинских военных

10:54 24.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Красный Партизан Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте также: Украинские войска атаковали посёлок Красный Партизан

10:55 24.03.2022 В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки погиб один мирный житель, 44 пострадали, сообщает 24 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские боевики 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

10:58 24.03.2022 В современной ситуации на кону стоит само существование России. Об этом 24 марта заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению. Читайте также: Сегодня на кону само существование России — Мединский

11:00 24.03.2022 Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой Народной Республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщили 24 марта в Народной милиции ДНР. Подробности в материале: ВСУ в боях с войсками ДНР за сутки потеряли 76 боевиков

11:02 24.03.2022 Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку в связи с демонтажем памятника воинам-освободителям в Польше. Об этом 24 марта сообщает телеграм-канал ведомства. Читайте также: СК проверит демонтаж памятника советским солдатам в Польше

11:07 24.03.2022 Украинские боевики 24 марта обстреляли Донецк, выпустив восемь мин калибра 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Донецк

11:08 24.03.2022 О потерях Югославии во время вражеского нападения напомнил сенатор Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков. Читайте подробнее: Сенатор Совфеда РФ напомнил о потерях Югославии 23 года назад

11:12 24.03.2022 Россия полна решимости защищать своих граждан и союзников, и нет в мире силы, которая способна ей помешать. Об этом в телеграм-канале 24 марта написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Аксёнов напомнил о том, что ровно 23 года назад, 24 марта 1999 года начались варварские бомбардировки мирных городов Югославии силами НАТО, в результате которых погибли тысячи мирных жителей, в том числе — дети. Читайте подробнее: «Нет силы, которая может помешать России защищать своих граждан» — Аксёнов

11:17 24.03.2022 Донецкий город Ясиноватая вновь оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: В ДНР сообщили о новом обстреле Ясиноватой

11:20 24.03.2022 В Юрге Кемеровской области семьи воспитанников детского сада № 7 «Дарование» написали письма военнослужащим, участвующим в спецоперации. Они пожелали им скорейшего возращения домой. Об этом: В Кузбассе воспитанники детского сада написали письма военнослужащим

11:21 24.03.2022 В Луганской Народной Республике в честь 19-летия со дня принятия Конституции Чечни состоялось торжественное поднятие флага Чеченской Республики. Флаг северокавказской республики, переданный военнослужащими из региона, участвующими в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, разместили на одном флагштоке рядом с флагом ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Читайте также: Кадыров сообщил о поднятии флага Чечни на одном флагштоке с флагом ЛНР

11:21 24.03.2022 В донецком Докучаевске повреждены домостроения в результате обстрела украинских военных. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Об этом: Украинский обстрел повредил домостроения в Докучаевске

11:22 24.03.2022 Железнодорожная станция Еленовка в Донецкой Народной Республике подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 24 марта штаб территориальной обороны ДНР. Повреждены диспетчерский пост и тепловоз ЧМЭ3.

11:25 24.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Ясиноватую

11:29 24.03.2022 Казаки Михайловского хуторского казачьего общества, воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Казачья слобода» присоединились к акции в поддержку Вооружённых сил России и высказали слова поддержки участникам специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом: Кубанские казаки написали письма военнослужащим

11:29 24.03.2022 В результате обстрелов украинских войск обесточен город Ясиноватая. Об этом 24 марта сообщили в оперативном штабе территориальной обороны ДНР. Читайте также: Город Ясиноватая обесточен из-за обстрелов украинских войск

11:32 24.03.2022 В Чувашии пока «решения нет» в части региональной поддержки семей погибших на Украине земляков-военнослужащих, а также получивших ранения. В случае принятия средства будут выделяться из резервного фонда регионального правительства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 24 марта первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Читайте подробнее: Чувашский министр ответил на вопрос о выплатах семьям погибших солдат

11:44 24.03.2022 Сложившаяся обстановка требует консолидации для противодействия информационной агрессии Запада. Об этом 24 марта заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Подробности в материале: Нарышкин призвал объединиться для ответа на агрессию Запада

11:46 24.03.2022 24 марта Южная Корея направила на Украину зафрахтованный гражданский самолет с «военными материалами нелетального характера». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского оборонного ведомства Мун Хон Сика. Читайте также: Южная Корея направила на Украину партию «нелетальных военных материалов»

11:47 24.03.2022 Партию гуманитарной помощи доставили в Мариуполь (ДНР) российские военные. Об этом сообщает 24 марта Минобороны России. Жителям раздали продовольственные комплекты с продуктами первой необходимости и питьевую воду. Об этом: Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мариуполь

11:49 24.03.2022 Полную видеозапись телефонного разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который произошел 22 марта, обнародовали 24 марта российский пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в своем YouTube-канале. Подробности в материале: Пранкеры Вован и Лексус опубликовали беседу с главой минобороны Британии

11:51 24.03.2022 Данные о количестве повреждённых строений в приграничной Журавлёвке, куда упал снаряд, выпущенный с Украины, привёл 24 марта в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Читайте подробнее: В приграничном белгородском селе после обстрела повреждено 12 домов

11:54 24.03.2022 Около 90 тыс. абонентов в ДНР снова получают электроэнергию. Об этом сообщили 24 марта в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики. В сообщении ведомства в телеграм-канале говорится, что без электричества пока остаются более 4,7 тыс. бытовых абонентов, две котельные и 55 трансформаторных подстанций. Читайте подробнее: В ДНР восстановили электроснабжение для 90 тыс. абонентов

11:56 24.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: Украинские войска обстреляли Донецк

11:59 24.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 12:00(Мск). 24.03.2022 ИА REGNUM

12:01 24.03.2022 Житель Донецка получил ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны вооружённых формирований Украины. Читайте также: В Донецке в результате обстрела ранен мирный житель

12:04 24.03.2022 В результате взрыва снаряда, который был запущен с территории Украины, в селе Журавлевка Белгородской области были повреждены свыше 20 домов и автомобилей. Об этом 24 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Читайте также: При взрыве снаряда в Белгородской области повреждены более 20 домов и машин

12:05 24.03.2022 Украина и страны Евросоюза превратилась в инструмент Соединённых Штатов, о самостоятельности и субъектности Киева говорить сегодня не приходится. Об этом 24 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом: Захарова назвала Украину инструментом США

12:06 24.03.2022 Швеция отправит на Украину еще 5000 противотанковых комплексов в рамках помощи на сумму более 20 миллионов евро. Об этом 23 марта объявил министр обороны страны Петер Хультквист в интервью новостному агентству TT. Об этом: Швеция отправит еще 5000 противотанковых комплексов на Украину

12:07 24.03.2022 Курсанты военного учебного центра Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ, Омск) присоединились к акции «Zащитникам Отечества». Читайте подробнее: Омские курсанты написали письма в поддержку российских военнослужащих

12:08 24.03.2022 Гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с территории Украины. 10:00(Мск). 23.03.2022 ИА REGNUM

12:11 24.03.2022 23 февраля правительство Швеции объявило об уже второй по счету поставке летального оружия на Украину. Но для политического обозревателя телеканала SVT Матса Кнутсона в этом решении нет ничего удивительного, поскольку из-за спецоперации России на Украине внутренние силы давят на правительство Швеции, чтобы оно предприняло хоть какие-либо реальные действия. Читайте также: Спецоперация России на Украине заставляет власти Швеции действовать — SVT

12:15 24.03.2022 Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм. Об этом 24 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Украинские боевики выпустили четыре снаряда по Донецку

12:23 24.03.2022 Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских формирований. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские войска обстреляли Ясиноватую

12:24 24.03.2022 Количество беженцев с Украины в Латвии уже превысило прогнозы МВД (порядка 10 000 человек). Об этом сообщило местное издание bb.lv в материале «Украинские дети стали заложниками латвийской политики». Об этом: СМИ: украинские дети стали заложниками латвийской политики

12:25 24.03.2022 Граждане ДНР, ЛНР и Украины получат возможность работать в России без необходимости получения патента, а их водительские права будут признаны по всей стране. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления под руководством первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового. «Горовой обратил особое внимание на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции еще раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса. Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов», — говорится в сообщении. Об этом: Граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут работать в России без патента

12:28 24.03.2022 Вооружённые силы Украины обстреляли донецкий город Макеевка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские военные обстреляли Макеевку

12:33 24.03.2022 Восемь снарядов выпустили украинские военные по Петровскому району Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Донецк

12:35 24.03.2022 Глава российского МИД Сергей Лавров проинформировал президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о причинах и целях специальной операции России на Украине. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. «Сергей Лавров подробно информировал собеседника о генезисе кризиса, изложил принципиальную российскую позицию относительно причин и целей специальной военной операции, оценки переговорного процесса между российскими и украинскими представителями», — сообщили в МИД. Об этом: Лавров объяснил президенту Швейцарии, в чём цель операции РФ на Украине

12:36 24.03.2022 Страховые медорганизации Пензенской области выдали эвакуированным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик 117 временных свидетельств, в том числе 55 детям. По состоянию на 23 марта полисы ОМС уже получили 49 вынужденных переселенцев. Читайте подробнее: В Пензенской области эвакуированные жители Донбасса получили полисы ОМС

12:37 24.03.2022 Министерство обороны России показало кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ высокоточным боеприпасом. Читайте подробнее: Минобороны РФ показало уничтожение украинского ЗРК высокоточным боеприпасом

12:40 24.03.2022 Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины могут работать в России без оформления патента. Об этом 24 марта заявили в МВД России. Читайте подробнее: МВД РФ: граждане Украины и ЛДНР могут работать в России без патента

12:42 24.03.2022 Совет почётных граждан при губернаторе Ленинградской области заявил о поддержке решений президента России Владимира Путина и действий российских Вооруженных сил, проводящих спецоперацию по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Читайте подробнее: Почётные граждане Ленобласти поддержали спецоперацию России на Украине

12:44 24.03.2022 Видеообращение со словами поддержки в адрес участников специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины записали казачата — учащиеся казачьих классов школы №77 посёлка Белозёрного имени «Святого Георгия». Об этом: «Мы в вас верим!» — кубанские казачата записали видеообращение

12:50 24.03.2022 Тбилиси не пойдёт на силовое присоединение Абхазии и Южной Осетии, пользуясь ситуацией на Украине. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Читайте также: Грузия не будет открывать «второй фронт» против России — Папуашвили

12:50 24.03.2022 YouTube-канал главы Республики Крым Сергея Аксёнова заблокирован, об этом он сам написал в телеграм-канале 24 марта. Подробности в материале: YouTube заблокировал канал главы Крыма

12:51 24.03.2022 В Ставропольском крае наказали местного жителя за размещение в сети интернет материалов, дискредитирующих использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации. Место нахождения 45-летнего ставропольчанина было установлено, его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, сообщили 24 марта в пресс-службе МВД по региону. Подробности в материале: Жителя Ставрополья обвинили в дискредитации использования Вооруженных сил

12:54 24.03.2022 В Мариуполе члены националистических батальонов уничтожили несколько многоэтажных домов, сообщили 24 марта в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте также: Украинские боевики уничтожили несколько многоэтажек в Мариуполе

12:55 24.03.2022 После окончания специальной военной операции Донбасс имеет потенциал стать одним из ключевых партнёров для многих российских субъектов, особенно в условиях санкций. Развитая промышленность делает перспективным развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Некоторые регионы уже пришли к осознанию этого факта, другим предстоит это сделать в ближайшее время. Об этом: ДНР и ЛНР: путь к экономической интеграции с Россией

13:01 24.03.2022 В сложившейся геополитической обстановке в России «как никогда важна консолидация всех сил». Сегодня требуется «от каждого из нас осознание» «значимости уверенных действий руководства страны, направленных на защиту людей всех без исключения национальностей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 24 марта спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»), открывая очередную сессию. Об этом: Спецоперация требует мужества и сплочённости — спикер Госсовета Чувашии

13:04 24.03.2022 Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом: Украинские боевики обстреляли Михайловку в ДНР

13:09 24.03.2022 Флешмоб «Zа Россию! Zа мир! Zа будущее!» провели школьники в Омске. Об этом сообщили в правительстве Омской области. Об этом: Омские школьники провели флешмоб в поддержку российской армии

13:14 24.03.2022 Пресс-секретарь посольства России во Франции заявил, что украинские силовики убивают мирных жителей, передает BFM TV. Об этом: Украинские силовики убивают мирных жителей — посольство России во Франции

13:21 24.03.2022 Российский бизнесмен Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины, заявил 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков рассказал об участии Абрамовича в организации переговоров с Украиной

13:24 24.03.2022 Российский бизнесмен Роман Абрамович принимал участие в начальной стадии организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он действительно на начальной стадии принимал участие», — сказал Песков. Об этом: Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах России и Украины

13:28 24.03.2022 Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Михайловка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: Украинские войска обстреляли Михайловку

13:28 24.03.2022 Общая позиция Североатлантического альянса в отношении Украины полностью соответствует национальным интересам Венгрии. Об этом в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Подробности в материале: МИД Венгрии призвал не дать конфликту на Украине выйти за пределы страны

13:32 24.03.2022 Кировский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские войска обстреляли Донецк

13:33 24.03.2022 Официальный представитель посольства России во Франции Александр Макогонов опроверг обвинения в использовании фосфорных бомб на Украине, передает BFM TV. Об этом: Посольство РФ во Франции отрицает использование фосфорных бомб на Украине

13:35 24.03.2022 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии Минобороны с Пентагоном, заявил, что контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время. Читайте подробнее: Песков ответил на вопрос о контактах Минобороны России с Пентагоном

13:37 24.03.2022 Президент России Владимир Путин 24 марта проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ

13:42 24.03.2022 В Республике Карелия открыли благотворительный счет для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе областной администрации. Подробности в материале: В Карелии открыли счет помощи семьям военных, участвующих в спецоперации

13:49 24.03.2022 Киеву нужна военная помощь без ограничений, заявил 24 марта президент Украины Владимир Зеленский. Об этом: Зеленский попросил у НАТО военную помощь без ограничений

13:53 24.03.2022 Российская Федерация и Международный комитет Красного Креста договорились о продолжении совместной работы. Об этом 24 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров: Россия и Красный Крест договорились продолжить работу

13:58 24.03.2022 Турция не поддастся давлению США, требующих передать Украине зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Подробности в материале: Эксперт: Турция не уступит нажиму США в вопросе поставок С-400 Украине

14:07 24.03.2022 Власти Индии отменили визит делегации Британии на фоне ситуации на Украине, пишет 24 марта The Guardian. Читайте также: Индия отменила визит британской делегации на фоне событий на Украине

14:08 24.03.2022 Слова помощника российского президента Владимира Мединского о том, что коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, спровоцировали широкой общественный резонанс. Проникшись беспокойством за дальнейшее мироустройство, люди в большинстве своем высказываются оптимистично: прорвемся! Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерный комментарии в социальных сетях. «Правильно сказал. Нечего расслабляться, товарищи», — поддерживает Наталья. «Вот по этому и нельзя давать слабину и идти на уступки. Даже на мелкие», — считает Дмитрий. «Похоже, всеобщую мобилизацию все-таки объявят», — считает Игорь Лебедев. Читайте подробнее: Мединский: на кону само существование России. Сеть: «Выдержим!»

14:08 24.03.2022 Публикацию газеты The New York Times, где сказано, что в Америке сформирована команда для разработки сценариев ответных действий Вашингтона и его союзников на случай возможного применения РФ ядерного оружия, в соцсетях встретили с изрядной долей юмора. Люди считают, что такому маразму медицина названия ещё не придумала. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «План один — в ад!» — считает Марина Корчина. «А до этого у США не было плана на случай применения ядерного оружия против них? Если Россия его применит, то планы уже никому не понадобятся», — рассуждает А.В. Подробности в материале: США готовят план на случай применения РФ ядерного оружия. Сеть: «Не спасёт»

14:12 24.03.2022 В ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса погиб лейтенант из Санкт-Петербурга Юрий Житкевич. Подробности в материале: В Петербурге соболезнуют семье погибшего лейтенанта Юрия Житкевича

14:18 24.03.2022 Российская Федерация не рассчитывает, что Украина будет соблюдать международное гуманитарное право. Об этом 24 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом: Лавров: РФ не рассчитывает на соблюдение Киевом гуманитарного права

14:23 24.03.2022 Польские власти не ответили на вопрос о конкретных претензиях, ставших поводом для высылки 45 сотрудников российской дипмиссии. Об этом посол России в Польше Сергей Андреев заявил 24 марта в эфире Первого канала. «Просто сослались на якобы действия, несовместимые с их статусом, с Венской конвенцией и так далее», — сказал Андреев. Читайте также: Польша не объяснила свои претензии к российским дипломатам

14:25 24.03.2022 Граждане России, решившие уехать из страны, имеют на это право. Об этом 24 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров высказался о решивших уехать из России гражданах

14:27 24.03.2022 Жителям Волновахи, пережившим ужасы пребывания на территории Донбасса украинских националистических батальонов, привезли хлеб. Для людей, которые долгое время провели в убежищах без еды и воды, буханка хлеба стала символом жизни и свободы. Об этом: Символ жизни и свободы: жителям Волновахи привезли хлеб

14:32 24.03.2022 Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана организация работы блокпостов в Киевской области Украины. Читайте также: Минобороны РФ показало работу блокпостов под Киевом

14:33 24.03.2022 Очередной гуманитарный груз для пострадавших жителей Донбасса отправился 24 марта из Обнинска Калужской области. Свою помощь предложили горожане, предприятия и организации. Читайте подробнее: Из калужского Обнинска для жителей Донбасса отправили гуманитарный груз

14:36 24.03.2022 Президент России Владимир Путин 24 марта в режиме видеоконференции встретился с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщил главы государства Дмитрий Песков, подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. По его словам, было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны. Об этом: Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход переговорного процесса с Украиной

14:42 24.03.2022 На заседании 4 апреля Совет Думы примет решение о назначении депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина руководителем депутатской группы по связям с парламентом ДНР, а Виктора Водолацкого — с парламентом ЛНР. Подробности в материале: Саблин и Водолацкий возглавят «группы дружбы» с парламентами ДНР и ЛНР

14:42 24.03.2022 На Украине в ходе военной операции погиб военнослужащий из Архангельска Кирилл Онучин, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Читайте также: На Украине погиб контрактник из Архангельска

14:42 24.03.2022 Вооруженные силы России организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники. Соответствующие кадры 24 марта обнародовало Минобороны РФ. Читайте также: Вооруженные силы России организовали блокпосты в Киевской области

14:46 24.03.2022 Командующий войсками Восточного военного округа ВС России генерал-полковник Александр Чайко посетил передовые позиции в Киевской области. Об этом сообщили 24 марта в Минобороны РФ. Передовые позиции войск находятся в 30 км от столицы Украины. Подробности в материале: Командующий войсками ВВО посетил передовые позиции в 30 км от Киева

14:49 24.03.2022 С утра 24 марта военные формирования Украины пять раз открывали огонь по населённому пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские боевики пять раз за день обстреляли Ясиноватую в ДНР

14:50 24.03.2022 В здании риксдага Швеции завершилось заседание, главным гостем которого стал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 24 марта написала газета Aftonbladet. Читайте подробнее: Зеленский выступил перед риксдагом Швеции по видеосвязи

14:55 24.03.2022 О промежуточных результатах российской военной спецоперации на Украине следует спрашивать Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта журналистам. «Это вопрос Министерства обороны», — сказал Песков. Об этом: Песков переадресовал вопрос об итогах месяца спецоперации на Украине

14:56 24.03.2022 В находящихся под контролем Вооружённых сил России южных регионах Украины люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. Подробности в материале: В Крыму заявили о постепенном переходе южных регионов Украины на рубли

14:56 24.03.2022 Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил, что его страна не будет оказывать Украине военную помощь. Читайте подробнее: Болгария отказалась оказывать военную помощь Украине

15:00 24.03.2022 Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел вооружённых формирований Украины. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские войска обстреляли Ясиноватую

15:05 24.03.2022 Варшава в отношениях с Россией и русскими так распоясалась не только в силу иллюзорного чувства безнаказанности, но также из-за недооценки современных возможностей нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 марта. 23 марта в Опольском воеводстве приступили к сносу памятника Красной армии, польское общественное телевидение вело прямую трансляцию «мероприятия». В этот же день Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов по обвинению в ведении разведывательной деятельности. На этом фоне власти страны намерены 24 марта официально предложить НАТО ввести на территорию Украины «миротворческую миссию альянса». Читайте также: Варшава не извлекла уроков из истории и неспособна мыслить реалистично

15:06 24.03.2022 В Донецкой Народной Республике ещё 32 жителя освобождённых территорий получили пенсии и социальные пособия. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны республики. Читайте также: В освобождённых сёлах ДНР выдают пенсии и пособия

15:11 24.03.2022 В Донецкой Народной Республике с начала конфликта в результате вооруженной агрессии Украины погиб 91 ребенок, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР ДарьяМорозова. Об этом: В ДНР заявили о гибели 91 ребенка с начала конфликта в Донбассе

15:15 24.03.2022 В Киевской области Украины командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим. Кадры церемонии опубликовало Министерство обороны России. Читайте подробнее: На передовой под Киевом вручили награды российским военнослужащим

15:23 24.03.2022 Предложение Польши направить на Украину западный миротворческий контингент может спровоцировать мировой конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании 24 марта. «Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?» — приводит слова Лукашенко БелТА. Об этом: Лукашенко предупредил об угрозе мировой войны из-за «очумевших поляков»

15:23 24.03.2022 Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине. Утро. 24.03.2022 © ИА REGNUM

15:26 24.03.2022 Ещё 100 тонн гуманитарной помощи отправлено жителям Херсонской области Украины из Краснодарского края утром 24 марта, сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте также: Кубань отправила 100 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области

15:34 24.03.2022 К финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд, возглавляемый Хантером Байденом. Об этом 24 марта заявили в Министерстве обороны России. Читайте подробнее: МО РФ: фонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий

15:41 24.03.2022 Предложение Польши по вводу миротворцев на Украину означает начало третьей мировой войны. Об этом 24 марта сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Читайте подробнее: Лукашенко: идея очумевших поляков — это третья мировая война

15:45 24.03.2022 С Украины за рубеж Соединёнными Штатами и их союзниками было вывезено не менее 16 тысяч биологических проб. Об этом 24 марта в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом: В Минобороны РФ назвали число вывезенных США с Украины биопроб

16:06 24.03.2022 Главный куратор Киевского режима — Вашингтон — кинул Украину в топку, чтобы удовлетворить собственные амбиции — Мария Захарова.

16:08 24.03.2022 «Мобилизация террористов поставлена натовцами на широкую ногу», — Мария Захарова.

16:18 24.03.2022 Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что останется на посту главы военного блока еще на год.

16:20 24.03.2022 Российские военные получили документы, свидетельствующие о проведении представителями США медицинских опытов на личном составе ВСУ, сообщил 24 марта на брифинге командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. В документах указано, что на украинских военнослужащих тестировались фармакологические средства, не прошедшие лицензирование в США. Читайте также: США ставили медицинские опыты на украинских военных — Минобороны РФ

16:23 24.03.2022 «Запад бесконтрольно накачивает Украину оружием … это оружие будет применено против натовцев и жителей натовских стран, которые сейчас поощряют его раздачу», — Мария Захарова.

16:31 24.03.2022 Специальная военная операция России на территории Украины проходит в соответствии с намеченным планом и все заявленные цели этой операции будут достигнуты, заявила 24 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что целями операции являются не только демилитаризация и денацификация Украины, но и устранение исходивших с территории этой страны угроз. Читайте также: Все цели военной операции на Украине будут достигнуты — МИД России

16:31 24.03.2022 Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил Министерству обороны РФ создать кибервойска, в которых могли бы проходить службу IT-специалисты. По мнению Шпака, данная инициатива поможет удержать разработчиков в России и станет для них альтернативой отсрочке от службы в армии. Чиновник считает, что в таком случае российские специалисты IT-сектора «десять раз подумали бы перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях». Замглавы ведомства также признался, что не имеет права давать советы Министерству обороны, тем более сам он по состоянию здоровья в армии не служил, о чём теперь сожалеет. Тем не менее идею господина Шпака следует подвергнуть объективной критике. Об этом: Кибервойска из призывников — почему это категорическое «нет»

16:46 24.03.2022 Государственные структуры США взаимодействовали с секретными биолабораториями на Украине через финансовый инвестиционный фонд Rosemont Seneca, возглавляемый Хантером Байденом, сообщил 24 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Он отметил, что захваченные российскими военными документы свидетельствуют о тесной связи этого фонда с основными подрядчиками Пентагона. Читайте также: Фонд Хантера Байдена причастен к работе биообъектов США на Украине — МО РФ

16:48 24.03.2022 Россия начала единовременно выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам и работникам бюджетной сферы на освобождённых территориях Украины, сообщили в МЧС России. Об этом: Россия начала выплачивать деньги пенсионерам и бюджетникам на Украине

16:52 24.03.2022 О развитии специальной военной операции на Украине рассказал 24 марта российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании членов Совбеза РФ при президенте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробности в материале: Шойгу доложил президенту о ходе спецоперации на Украине

17:00 24.03.2022 Министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничительные меры в отношении депутатов Государственной думы. Об этом: США ввели санкции против депутатов Госдумы и главы Сбербанка

17:05 24.03.2022 Одним из приоритетов в деятельности биолабораторий США на Украине был возбудитель сибирской язвы, сообщил 24 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Он особо отметил, что такой сильный интерес к сибирской язве выглядит как минимум странно, так как ситуация с сибирской язвой на Украине была и остаётся благополучной. Читайте также: Сибирская язва была приоритетом биообъектов США на Украине — Минобороны РФ

17:13 24.03.2022 Администрация президента США Джо Байдена выделила дополнительно $1 млрд на гуманитарную помощь Украине. В первую очередь помощь получат особо уязвимые группы населения, «такие, как женщины, дети, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы, а также инвалиды», сообщает Белый дом. Об этом: Белый дом выделил $1 млрд на продовольственную помощь Украине

17:19 24.03.2022 Последствия обстрела Куйбышевского района в Донецке. Источник: dnr-sckk.ru

17:30 24.03.2022 Оборонные расходы увеличат страны — члены НАТО, говорится в опубликованном 24 марта заявлении по итогам саммита. Подробности в материале: Страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы

17:36 24.03.2022 Британский аналитический центр Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал список изменений, которые окажут влияние на уже изменившуюся геополитическую карту мира. [[[list-0]]]

17:41 24.03.2022 НАТО увеличит с четырёх до восьми количество боевых групп на восточном фланге на фоне опасений возможного применения ядерного оружия на Украине, сообщает Bloomberg. Читайте подробнее: Bloomberg: НАТО усилило защиту из-за опасений ядерных инцидентов на Украине

17:47 24.03.2022 НАТО разместит новый контингент в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии, говорится в опубликованном 24 марта заявлении по итогам саммита альянса. Об этом: НАТО разместит новый контингент в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии

17:59 24.03.2022 Военный блок НАТО не будет направлять свои войска на Украину, так как это повлечёт за собой полномасштабную войну с Россией, заявил 24 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита. Таким образом он прокомментировал предложение Польши направить миротворческие войска НАТО на Украину и в Донбасс. Читайте также: Это война с Россией — Столтенберг об идее Польши ввести войска на Украину

18:20 24.03.2022 Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Брюсселе объявил о новом пакете помощи Украине. Читайте также: НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от ядерного оружия

18:24 24.03.2022 Десять захваченных в плен украинских военных обменяли на десять российских, заявила 24 марта украинский вице-премьер Ирина Верещук в телеграм-канале. Подробности в материале: Украинская сторона заявила об обмене пленными

18:32 24.03.2022 Международный союз бывших малолетних узников фашизма, объединяющий в своих рядах жителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, прошедших через ужас нацистских концлагерей, выступил в поддержку денацификации Украины. «Агрессивное меньшинство, стоящее у власти на Украине и жертвующее человеческими интересами большинства в угоду и по повелению новых хозяев мирового порядка, не имеет и не должно иметь законного права поднимать руку на большинство своих братьев», — заявил 24 марта председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН Николай Махутов. Читайте также: Союз бывших узников концлагерей поддержал борьбу с нацизмом на Украине

19:08 24.03.2022 Украине давался шанс остаться суверенным государством в границах 2014 года, но она упустила его, сообщила 24 марта журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте также: Россия давала Украине шанс остаться суверенным государством

19:18 24.03.2022 Более 900 военнослужащих международного контингента НАТО будут размещены на территории Болгарии в течение ближайшего месяца. Об этом 24 марта сообщает БНР. Об этом: НАТО дополнительно разместит в Болгарии 900 военнослужащих

19:30 24.03.2022 Об освобождении от украинских боевиков здания администрации города Мариуполя (ДНР) сообщил 24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале. Об этом: Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя

19:38 24.03.2022 24 марта риксдаг Швеции утвердил запрос правительства на поставки летального оружия на Украину. Об этом пишет газета Aftonbladet. Подробности в материале: Парламент Швеции утвердил поставки оружия на Украину

20:07 24.03.2022 Проезд в общественном транспорте столицы Болгарии для переселенцев с Украины будет бесплатным. Об этом 24 марта сообщает болгарский информационный портал News.bg. Срок действия нововведения ограничивается 31 декабря 2022 года. Об этом: Для украинцев проезд в городском транспорте Софии станет бесплатным

20:14 24.03.2022 Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Источник: dnr-sckk.ru

20:29 24.03.2022 Уход спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса со своего поста и слухи о его отъезде из России стали поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 24 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Мавр сделал своё дело» — сети «попрощались» с уволившимся Чубайсом

20:31 24.03.2022 Ещё 341 житель Мариуполя (ДНР) переправлен 24 марта в село Безыменное (Новоазовский район) — в специальный пункт оказания помощи, сообщает Штаб территориальной обороны республики. Читайте подробнее: В Безыменное переправили ещё 341 жителя Мариуполя

20:56 24.03.2022 Законопроект об отсрочке на оформление ОСАГО для въезжающих в Россию въезжающих со стороны Украины, ЛНР и ДНР внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта. Подробности в материале: Законопроект об отсрочке на ОСАГО для въезжающих из ЛДНР внесен в Госдуму

21:05 24.03.2022 Антироссийская резолюция, требующая «немедленного прекращения российских боевых действий против Украины», принята 24 марта Генеральной Ассамблеей ООН. Представители пяти стран выступили против. Читайте также: Антироссийская резолюция по Украине принята ГА ООН

21:19 24.03.2022 Россию надо исключить из G20, заявил 24 марта американский президент Джо Байден в Брюсселе на саммите НАТО, пишет The Independent. Читайте подробнее: Байден предложил заменить Россию Украиной в G20

21:30 24.03.2022 Канада поставит Украине еще одну партию летального вооружения, — премьер-министр Каналы Джастин Трюдо.

21:46 24.03.2022 Не взорвалась. «11 марта Байден заявил: «Московская фондовая биржа закрыта по простой причине. Меня спрашивают, почему она закрыта последние две недели? Потому что в тот момент, когда она откроется, она развалится. Слышите? Она взорвётся». Сегодня российский рынок акций по итогу первого для торгов после длительного простоя закрылся ростом на 4,37%», — Тг-канал Colonel Cassad напомнил о прогнозе президента США.

21:51 24.03.2022 В Чернигове украинские нацисты расстреляли местных жителей, пытавшихся покинуть город и уйти в безопасную зону, сообщил 24 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По данным российских военных, нацисты расстреляли группу жителей Чернигова, требовавших выпустить их из города. Читайте также: Вместо эвакуации — расстрел. Жителей Чернигова нацисты держат в заложниках

22:17 24.03.2022 Вопрос, следует ли Украине отдать часть территорий, чтобы не лишиться государственности, должны решать в самой этой стране, сообщил 24 марта журналистам американский президент Джо Байден. Об этом: Байден ответил, должна ли Украина отдать часть территорий

22:29 24.03.2022 Министерство обороны России с 25 марта создаст морской гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских портов, сообщил 24 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Коридор с безопасной полосой судоходства будет организован в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск. Читайте также: Россия создаст морской гумкоридор для ухода иностранных судов с Украины

22:34 24.03.2022 «Однополярному миру пришёл конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», — Дмитрий Медведев в интервью RT и РИА Новости.

22:39 24.03.2022 Донецк обстреляли украинские боевики из крупнокалиберных миномётов, артиллерийских орудий и БМ-21 «Град» вечером 24 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Об этом: Боевики ВСУ обстреляли Донецк из миномётов, артиллерии и БМ-21 «Град»

22:59 24.03.2022 Приднестровье приняло множество беженцев с Украины. Об этом 24 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников. Подробности в материале: Эксперт: Приднестровье принимает живое участие в судьбе беженцев с Украины

23:05 24.03.2022 В Приднестровье нет проблем и эксцессов с беженцами. Об этом 24 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников. Читайте также: Эксперт: В Приднестровье нет эксцессов с беженцами с Украины

23:26 24.03.2022 Ракеты из БМ-21 «Град» применили украинские формирования в отношении городов в ДНР Ясиноватая и Макеевка вечером 24 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Об этом: ВСУ обстреляли «Градами» Ясиноватую и Макеевку

23:46 24.03.2022 Донецк и Горловка обстреляны вечером 24 марта украинскими боевиками из артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии

23:58 24.03.2022 Есть сомнения, что Евросоюз откликнется на предложение главы НАК «Нафтогаз». Об этом 24 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв. Об этом: Эксперт: Евросоюз не поддержит предложение Украины не платить России за газ

00:06 25.03.2022 Владимир Зеленский уже не первый раз предлагает провести референдум по статусу определённых территорий, и верить ему нельзя. Об этом 24 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политологБогдан Безпалько. Об этом: Эксперт: все уже забыли о декабрьском референдуме Зеленского по Донбассу

00:16 25.03.2022 МИД Италии 24 марта напомнил гражданам страны «об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженном конфликте». Комментируя «информацию некоторых СМИ о возможном участии граждан в конфликте на Украине», в МИД отметили, что «категорически не советуют» ехать в эту страну. Читайте также: МИД Италии не советует согражданам ехать наёмниками на Украину

00:59 25.03.2022 Добровольцы, в том числе иностранцы, могут принять участие в спецоперации по денацификации Украины. Об этом 24 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политологБогдан Безпалько. Читайте также: Эксперт: Россия должна разрешить добровольцам воевать за неё

01:12 25.03.2022 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине не перерастёт в полномасштабный конфликт альянса с Россией благодаря тому, что его члены не только на словах, но и на деле продемонстрировали Москве своё единство и возможные последствия таких её действий. Об этом Столтенберг 24 марта сказал в интервью телеканалу CNN по итогам внеочередного саммита альянса в Брюсселе. Подробности в материале: Столтенберг: Россия не нападёт на НАТО, убедившись в единстве его членов

01:19 25.03.2022 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 24 марта на своей странице в соцсети призвал грузинские власти присвоить звание национального героя убитому на днях на территории Украины грузинскому боевику. Подробности в материале: Саакашвили потребовал присвоить звание героя убитому на Украине боевику

02:10 25.03.2022 Заявление руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», заместителя секретаря генерального совета партии Александра Сидякина о том, что выезд из России для депутатов этой фракции возможен только с разрешения главы фракции Владимира Васильева, причём такое решение было принято несколько месяцев назад, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «И это правильно!» — депутатам Госдумы от ЕР запретили заграницу

04:01 25.03.2022 Все действия президент России делает открыто — глава государства сам всё объясняет населению, никаких тайн нет, и большинство граждан поддерживает Владимира Путина, уверен ветеран, почётный гражданин Южно-Сахалинска Василий Николаевич Андреев. Подробности в материале: Национализм был всегда, но сейчас он перерос в агрессивные формы — ветеран

04:03 25.03.2022 Из Владивостока 24 марта отправили жителям Донбасса ещё более тонны гуманитарной помощи. Груз собрали за неделю. Читайте подробнее: Из Владивостока отправили уже третью партию гуманитарной помощи в Донбасс

04:13 25.03.2022 Решение президента России Владимира Путина о начале специальной операции в защиту Донбасса предотвратило возможное вторжение в нашу страну, тем самым государство не повторило ошибок 1941 года, уверен руководитель Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» Артём Бандура. Читайте также: Россия не стала повторять ошибок 1941 года — мнение

04:16 25.03.2022 Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев включён в санкционный список Великобритании. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сайт Ngs42. Читайте также: Полпред президента РФ в Сибири вновь попал под санкции

05:11 25.03.2022 Представители силовых структур Камчатского края приняли участие во всероссийском флешмобе «Своих не бросаем!» и поддержали президента Владимира Путина и Вооруженные силы России. Читайте также: Своих не бросаем! — силовики Камчатки поддержали Вооруженные силы России

05:23 25.03.2022 Российские военные передали более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Читайте также: Российские военные раздали 20 тонн гуманитарной помощи в Херсонской области

05:32 25.03.2022 Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев включён в санкционный список Великобритании. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сайт Ngs42. Подробности в материале: Из кузбасской шахты «Осинниковская» поднято тело погибшего горняка

06:02 25.03.2022 Формирующаяся в Венгрии многонациональная боевая группа НАТО (три других создаются в Болгарии, Румынии и Словакии), будет проводить учения на полигоне Баконь, который расположен в западной части страны, в Центрально-Задунайском крае. Об этом со ссылкой на министра обороны Венгрии Тибора Бенко вечером 24 марта сообщает информационное агентство MTI. Читайте подробнее: Боевая группа НАТО в Венгрии пройдёт подготовку на полигоне Баконь

06:48 25.03.2022 Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего из Аскизского района Владимира Боргоякова, погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Подробности в материале: Хакасия скорбит по погибшему на Украине танкисту

06:51 25.03.2022 В Артёме пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который на своей странице в соцсети разместил материал, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Подробности в материале: В Приморье осуждён депутат от КПРФ за дискредитацию Вооруженных сил России

07:11 25.03.2022 Последствия обстрела Донецка. 21.03.2022 г. Фото: dnr-sckk.ru

07:35 25.03.2022 Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

07:47 25.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта в Луганской Народной Республике. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские войска обстреляли населённый пункт в ЛНР

07:56 25.03.2022 Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о разработке массового биологического оружия, сообщил глава СК Александр Бастрыкин. Об этом: Бастрыкин сообщил о возбуждении дела о разработке биооружия на Украине

07:58 25.03.2022 Свыше 32 тыс. человек признаны Следственным комитетом России с 2014 года потерпевшими по уголовным делам о преступлениях киевских боевиков. Об этом 25 марта заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Подробности в материале: Бастрыкин назвал число потерпевших по делам о событиях в Донбассе

08:03 25.03.2022 Специальная военная операция России на Украине предотвратила массовые жертвы среди мирного населения Донбасса, заявил глава СК России Александр Бастрыкин. Подробности в материале: Бастрыкин: спецоперация на Украине предотвратила массовые жертвы

08:05 25.03.2022 В настоящее время Следственным комитетом России расследуется свыше 10 уголовных дел о ложной информации о деятельности российских Вооруженных сил (ВС). Об этом 25 марта заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Подробности в материале: СК РФ расследует свыше 10 дел о фейках о ВС России — Бастрыкин

08:09 25.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Донецк

08:10 25.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин советует парламентам Израиля и Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города Купянска. Об этом: Володин: направим материалы об истязании Киевом граждан парламентам Европы

08:18 25.03.2022 Следственный комитет РФ возбудил более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе с 2014 года. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

08:19 25.03.2022 Специальная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины развивается по плану и будет продолжена до того момента, как будут достигнуты поставленные цели. Об этом 25 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подробности в материале: Медведев: спецоперация ВС России развивается по плану

08:23 25.03.2022 Вооруженные силы Украины применяли системы залпового огня «Град» и «Ураган» против мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Читайте подробнее: Бастрыкин: ВСУ применяли «Ураганы» и «Грады» против мирных жителей Донбасса

08:34 25.03.2022 Авторы распространяемых на Украине книг изображали жителей Донбасса как нелюдей. Об этом сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Читайте также: Гагин: в украинских книгах жителей Донбасса изображали как нелюдей

08:45 25.03.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о позиции Китая в отношении ситуации на Украине, передает BFM TV. Читайте подробнее: Макрон заявил о позиции Китая в отношении ситуации на Украине

08:45 25.03.2022 Украинские боевики минами обстреляли населённый пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике, сообщило 25 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские боевики минами обстреляли населенный пункт в ЛНР

08:49 25.03.2022 Вопрос о возможных территориальных уступках России ради прекращения огня должна решать сама Украина. Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе. Он подчеркнул, что нельзя говорить об Украине без участия Украины. Об этом: Байден: вопрос о территориальных уступках должна решать сама Украина

08:53 25.03.2022 Российские военнослужащие передали жителям Херсонской области Украины более 20 тонн гуманитарных грузов. Об этом 25 марта сообщает Министерство обороны России. Подробности в материале: Россия передала более 20 тонн гумпомощи жителям Херсонской области

08:54 25.03.2022 Последствия обстрела Донецка. 20.03.2022 г. Фото: dnr-sckk.ru

08:56 25.03.2022 О героических действиях командира зенитного ракетного дивизиона подполковника Альберта Усманова во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины сообщили 25 марта в Минобороны РФ. Подробности в материале: В Минобороны России сообщили о подвиге подполковника Усманова

08:58 25.03.2022 Во время пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о сохранении и усилении французского военного присутствия в Восточной Европе, передает BFM TV. Об этом: Франция усилит военное присутствие в Восточной Европе в рамках НАТО

08:58 25.03.2022 Украинские военные утром 25 марта выпустили три боеприпаса по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда

09:00 25.03.2022 Следственный комитет России подготовит издание «Белой книги», посвящённой событиям в Донбассе и совершённым там преступлениям. Об этом 25 марта сообщил глава СК Александр Бастрыкин. Подробности в материале: СК выпустит «Белую книгу» о чудовищных преступлениях в Донбассе

09:06 25.03.2022 Расчетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожена база подготовки иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

09:08 25.03.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна и ее союзники не будут поставлять технику, такую как «самолеты или танки», на Украину, передает BFM TV. Читайте также: Франция не будет поставлять Украине самолеты и танки — Макрон

09:09 25.03.2022 В Мариуполе в результате обстрела украинских вооружённых формирований пострадали десять мирных жителей. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: Десять жителей Мариуполя ранены после обстрела украинских боевиков

09:16 25.03.2022 О героических действиях командира отделения сержанта Валентина Кузакова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 25 марта в Минобороны РФ. Читайте подробнее: В Минобороны России рассказали о подвиге командира отделения Кузакова

09:22 25.03.2022 На Украине уничтожена база подготовки иностранных наёмников, сообщили 25 марта в Минобороны России. Читайте также: «Искандеры» уничтожили базу подготовки наёмников на Украине

09:28 25.03.2022 О героических действиях командира танкового батальона майора Евгения Крылова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 25 марта в Минобороны РФ. Об этом: В Минобороны РФ сообщили о подвиге командира танкового батальона Крылова

09:28 25.03.2022 Следственный комитет России с 2014 года документирует все военные преступления, совершённые украинскими формированиями в республиках Донбасса, сообщает 25 марта телеграм-канал СК России. Читайте подробнее: СК: все военные преступления в Донбассе документированы с 2014 года

09:34 25.03.2022 Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов комплекса «Искандер», уничтоживших базу подготовки иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Читайте подробнее: Минобороны показало кадры удара «Искандеров» по базе иностранных наемников

09:36 25.03.2022 Жительница Республики Крым оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации. Решение вынес Центральный районный Симферополя 24 марта, сообщили в пресс-службе суда. Об этом: Жительницу Крыма оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России

09:37 25.03.2022 Соединённые Штаты продолжают видеть в России серьёзную угрозу. Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США. Читайте также: Пентагон продолжает видеть в России «острую угрозу»

09:39 25.03.2022 В Хакасии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщили 25 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, гуманитарный груз планируют доставить авиацией. Об этом: Гуманитарный груз из Хакасии для жителей Донбасса доставят авиацией

09:41 25.03.2022 Один мирный житель погиб, ещё 36 пострадали в ДНР за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

09:44 25.03.2022 Ещё более 16 тыс. мирных жителей Донбасса прибыли в Россию, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области 25 марта. Об этом: В Россию за сутки прибыли более 16 тыс. беженцев из Донбасса

09:45 25.03.2022 Власти Германии впредь не будут сообщать о том, что поставляют оружие Киеву, так как эти поставки могут стать целью для российской армии. Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила вечером 24 марта в эфире телеканала ZDF. «Мы не можем рисковать тем, что эти поставки станут целью», — сказала Ламбрехт. Читайте также: В Германии объяснили, почему поставят оружие Украине без огласки

09:57 25.03.2022 Гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с территории Украины. 10:00(Мск). 24.03.2022 ИА REGNUM

09:58 25.03.2022 В Чувашии в настоящее время находятся 65 граждан, эвакуированных ДНР и ЛНР. Все они добрались до республики самостоятельно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии Госсовета руководитель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов. Об этом: В Чувашии находятся 65 беженцев из Донбасса

09:59 25.03.2022 Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам гибели и ранений жителей Донбасса, сообщили 25 марта в СК РФ. Читайте также: СК возбудил два дел по преступлениям украинских националистов

10:02 25.03.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Бельгию для участия в саммитах НАТО и G7 поднял проблему украинских беженцев, передает BFM TV. Читайте подробнее: Президент Франции признал серьезность проблемы с украинскими беженцами в ЕС

10:05 25.03.2022 За последние сутки из Мариуполя в пункт оказания помощи населению (ПОПН) «Безыменное» эвакуированы 615 человек. Об этом 25 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: В ДНР сообщили об эвакуации 615 жителей Мариуполя

10:06 25.03.2022 Решение проводить специальную операцию России по просьбе ДНР и ЛНР было правильным, уверен председатель федерации автомобильного спорта ЕАО Евгений Селезнёв. Об этом: Это шаг к тому, чтобы мы жили мирно и спокойно — о спецоперации в Донбассе

10:07 25.03.2022 Во время такой сложной ситуации, как проведение спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, проведение антигосударственной линии в России является предательством. Об этом 25 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подробности в материале: Медведев: антигосударственная линия во время спецоперации — предательство

10:14 25.03.2022 Бывший канцер ФРГ Герхард Шредер назвал события на Украине следствием «политического провала» при построении системы безопасности. Об этом пишет Die Welt. Читайте подробнее: Шредер назвал ситуацию на Украине следствием политического провала