Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Николая Воротнева, который в начале марта нанес изображение флага Украины на две гаубицы, являющиеся экспонатами Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) города.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Вандализм в отношении экспоната Музея артиллерии

Ранее ИА REGNUM сообщало, что акт вандализма мужчина совершил в ночь на 2 марта в центре Петербурга. Вместе с неустановленным напарником он нанес из аэрозольного баллончика изображения флага Украины на гаубицы, установленные перед входом в музей и являющимися реликвиями Великой Отечественной войны. 19 марта мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

"Воротнев не оспаривал свою причастность, дал признательные показания, но отказался высказываться по поводу ходатайства. Адвокат возражал против удовлетворения, просил домашний арест или запрет определенных действий», — отметили в ОПС.

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель, который характеризовал Воротнева только с положительной стороны, сообщил, что фигурант заботится о своем пожилом дедушке. Несмотря на положительную характеристику, Воротнев был заключен под стражу до 16 апреля.