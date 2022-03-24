Денвер, США, , 09:28 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили нападающие Брок Бёзер, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. У «Колорадо» отличился форвард Назем Кадри.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Колорадо» идёт на первом месте в Западной конференции с 95 очками.

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