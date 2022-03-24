Ташкент, , 09:27 — REGNUM Борьба с коррупцией является приоритетом государственной политики Узбекистана. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для реализации наших усилий в этом направлении создано отдельное агентство», — подчеркнул президент.

Он указал, что «продолжая начатую работу в этом направлении, мы наращиваем усилия по обеспечению прозрачности в экономике и борьбе с коррупцией».

«Мы также определили обеспечение и полную защиту прав и свобод каждого человека, проживающего в нашей стране, в качестве первоочередной задачи», — подчеркнул Мирзиёев.

Он отметил, что два года назад в Узбекистане была принята Национальная стратегия в области прав человека, «и наша страна впервые в своей истории была избрана членом Совета ООН по правам человека».

«Превращение Узбекистана в демократическую страну с сильным правопорядком и правосудием, формирование независимой и сильной судебной системы — одна из наших высших целей», — сказал президент.