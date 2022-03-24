Ташкент, 24 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Борьба с коррупцией является приоритетом государственной политики Узбекистана. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Для реализации наших усилий в этом направлении создано отдельное агентство», — подчеркнул президент.

Он указал, что «продолжая начатую работу в этом направлении, мы наращиваем усилия по обеспечению прозрачности в экономике и борьбе с коррупцией».

«Мы также определили обеспечение и полную защиту прав и свобод каждого человека, проживающего в нашей стране, в качестве первоочередной задачи», — подчеркнул Мирзиёев.

Он отметил, что два года назад в Узбекистане была принята Национальная стратегия в области прав человека, «и наша страна впервые в своей истории была избрана членом Совета ООН по правам человека».

«Превращение Узбекистана в демократическую страну с сильным правопорядком и правосудием, формирование независимой и сильной судебной системы — одна из наших высших целей», — сказал президент.