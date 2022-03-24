Семьи раненых и погибших солдат из Приамурья поддержат дополнительно
Благовещенск, 24 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с инициативой прописать в региональном законодательстве меры дополнительной поддержки семей погибших и раненных во время спецоперации военнослужащих в Донбассе. Предложение рассмотрит Заксобрание региона, сообщил глава Приамурья в своём телеграм-канале.
Читайте также: В Донбассе погиб 18-летний солдат контрактной службы из Приамурья
Предполагается, что солдатам и их близким из областного бюджета будут выделены дополнительные средства помимо федеральных выплат.
Ранее он отмечал, что в специальной операции на Донбассе героически исполняют свой долг жители Амурской области.
Как сообщало ИА REGNUM, официально поступала информация об одном погибшем военнослужащем из Приамурья. Погиб 18-летний солдат-контрактник из Белогорска Егор Мельников.