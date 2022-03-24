Благовещенск, 24 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с инициативой прописать в региональном законодательстве меры дополнительной поддержки семей погибших и раненных во время спецоперации военнослужащих в Донбассе. Предложение рассмотрит Заксобрание региона, сообщил глава Приамурья в своём телеграм-канале.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Цветы

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Предполагается, что солдатам и их близким из областного бюджета будут выделены дополнительные средства помимо федеральных выплат.

«Мы не можем держаться в стороне от проблемы и обязаны помочь нашим военнослужащим и их близким», — подчеркнул Василий Орлов.

Ранее он отмечал, что в специальной операции на Донбассе героически исполняют свой долг жители Амурской области.

«Они делают все, что в их силах для защиты мирного населения от жестокости и несправедливости. Подвиг каждого из тех, кто не вернется домой, навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Я выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким павших героев. В это сложное время вся Амурская область, вся Россия скорбит вместе с вами», — писал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, официально поступала информация об одном погибшем военнослужащем из Приамурья. Погиб 18-летний солдат-контрактник из Белогорска Егор Мельников.