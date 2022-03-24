Луганск, , 09:26 — REGNUM В Луганской Народной Республике погибли 12 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В представительстве рассказали, что из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли 12 мирных жителей, ещё 15 были ранены. Статистика опубликована за период с 17 февраля по 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за пять недель украинские войска 761 раз обстреляли территорию республики.