Париж, , 09:26 — REGNUM Перед парламентом Франции президент Украины Владимир Зеленский призвал французские компании покинуть Россию, передает BFM TV.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам президента Украины, Renault, Leroy Merlin и Auchan должны «уйти из России».

Особо выделяются три крупных бренда, входящих в группу Mulliez: Auchan, Decathlon и Leroy Merlin, которые не хотят уходить из России. Сеть магазинов Auchan является символом массовой дистрибуции в России, где у нее 231 магазин с оборотом в 3,2 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украиныобратился к депутатам и сенаторам Франции с просьбой почтить память погибших, попросить у французских компаний оружия и действенной экономической поддержки.

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