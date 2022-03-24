Кызыл, , 09:25 — REGNUM Глава шести российских регионов, в том числе Тувы, подписали с директором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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В составе подписантов были также руководители Астраханской, Вологодской, Мурманской, Нижегородской областей, Пермским края. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, регионы являются очень привлекательными для туристов, отметив богатое культурное и историческое наследие.

«Подписывая соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», они открывают новую страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им в 2−3 раза увеличить туристический поток. Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры», — отметил он.

Тува, по словам главы республики Владислава Ховалыга, может предложить такие виды туризма, как этнографический, охотничье-рыболовный, лечебно-оздоровительный. В числе достоинств он упомянул природные маршруты, по которым прошёл президент Владимир Путин.

«Приграничная Тува является удобным окном в Монголию и Китай с их туристическими возможностями. Главной задачей для нас является создание качественной инфраструктуры гостеприимства и обеспечение высоких стандартов услуг», — заключил он.

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