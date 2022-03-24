Новокузнецк, Кемеровская область, 24 марта 2022, 09:26 — REGNUM Третий этап ремонтных работ на Арене кузнецких металлургов будет полностью обеспечен финансированием со стороны министерства финансов Кузбасса. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
«Включая монтаж системы безопасности и выполнение благоустройства территории вокруг дворца спорта», — уточнил глава города.
По данным Кузнецова, сейчас идёт приёмка выполнения объёмов работ по второму этапу. Договор с недобросовестной компанией из Барнаула будет расторгнут, завершать работы будут новокузнецкие компании.