Новокузнецк, Кемеровская область, 24 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Третий этап ремонтных работ на Арене кузнецких металлургов будет полностью обеспечен финансированием со стороны министерства финансов Кузбасса. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

ИА REGNUM Новокузнецк

«Включая монтаж системы безопасности и выполнение благоустройства территории вокруг дворца спорта», — уточнил глава города.

По данным Кузнецова, сейчас идёт приёмка выполнения объёмов работ по второму этапу. Договор с недобросовестной компанией из Барнаула будет расторгнут, завершать работы будут новокузнецкие компании.