Торонто, Канада, 24 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» шайбы забросили российский нападающий Илья Михеев, а также Митчелл Марнер и Пьер Энгвалль. У «Нью-Джерси» отличились защитник Дэймон Сиверсон и форвард Нико Хишир.

На сегодняшний день «Торонто» занимает шестом место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 84 очка. «Нью-Джерси» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 51 очком.

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