Ташкент, 24 марта 2022, 09:23 — REGNUM Сегодня Узбекистан является «ядром центральноазиатского региона», который по своему географическому положению связывает Север и Юг, Запад и Восток через основные транзитные коридоры. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
Kremlin.ru

«Мы активно проводим наше экономическое и социальное развитие на основе принципа «От великого прошлого к великому будущему», — сказал Мирзиёев.

Он указал, что «пять лет назад мы приняли Стратегию действий и в ее рамках избрали путь осуществления широкомасштабных демократических реформ».

«Эта программа реформ охватывает все сферы нашего государства и общества и включает в себя такие важные направления, как обеспечение законности, развитие конкуренции, решительная борьба с коррупцией», — заявил президент.

Он сообщил участникам форума, что «в первую очередь мы приступили к созданию благоприятных условий для предпринимательства, устранив все препятствия, которые ранее мешали инвесторам выйти на рынок Узбекистана и свободно работать».

Президент также коснулся широкого спектра условий, созданных для инвесторов. В частности, по его словам, в 2017 году с введением свободной конвертации национальной валюты — сум были сняты все ограничения на репатриацию прибыли иностранными инвесторами.

«Наши банки и крупные предприятия впервые получили международные рейтинги и вышли на мировые финансовые рынки. Международные облигации в нашей национальной валюте также были выпущены на мировых рынках», — подчеркнул президент.

Он отметил, что «в то же время мы прекрасно осознаем необходимость планомерного продолжения наших банковских и финансовых реформ».

Мирзиёев добавил, что для обеспечения политики открытости «мы создали в нашей стране безвизовый режим для 90 иностранных государств в Узбекистан».

«Граждане около 60 других стран получают визы в льготном режиме», — сказал президент.