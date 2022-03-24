Ташкент, 24 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Сегодня Узбекистан является «ядром центральноазиатского региона», который по своему географическому положению связывает Север и Юг, Запад и Восток через основные транзитные коридоры. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Мы активно проводим наше экономическое и социальное развитие на основе принципа «От великого прошлого к великому будущему», — сказал Мирзиёев.

Он указал, что «пять лет назад мы приняли Стратегию действий и в ее рамках избрали путь осуществления широкомасштабных демократических реформ».

«Эта программа реформ охватывает все сферы нашего государства и общества и включает в себя такие важные направления, как обеспечение законности, развитие конкуренции, решительная борьба с коррупцией», — заявил президент.

Он сообщил участникам форума, что «в первую очередь мы приступили к созданию благоприятных условий для предпринимательства, устранив все препятствия, которые ранее мешали инвесторам выйти на рынок Узбекистана и свободно работать».

Президент также коснулся широкого спектра условий, созданных для инвесторов. В частности, по его словам, в 2017 году с введением свободной конвертации национальной валюты — сум были сняты все ограничения на репатриацию прибыли иностранными инвесторами.

«Наши банки и крупные предприятия впервые получили международные рейтинги и вышли на мировые финансовые рынки. Международные облигации в нашей национальной валюте также были выпущены на мировых рынках», — подчеркнул президент.

Он отметил, что «в то же время мы прекрасно осознаем необходимость планомерного продолжения наших банковских и финансовых реформ».

Мирзиёев добавил, что для обеспечения политики открытости «мы создали в нашей стране безвизовый режим для 90 иностранных государств в Узбекистан».

«Граждане около 60 других стран получают визы в льготном режиме», — сказал президент.