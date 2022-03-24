Москва, 24 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы — mos.ru — создана новая специальная страница «Стабилизация экономики Москвы», посвященная мерам поддержки для граждан и бизнеса, сообщается на сайте мэра столицы.

Ag.mos.ru Скриншот сайта ag.mos.ru (системы «Активный гражданин»)

На странице «Стабилизация экономики Москвы» можно найти актуальную информацию о поддержке в социальной сфере, торговле, промышленности, трудоустройстве, здравоохранении и строительстве.

На странице также размещены контакты прямой линии Штаба по защите бизнеса, горячих линий поддержки промышленности Москвы и Центра поддержки экономики, прямой линии для предпринимателей и другие полезные контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы разработали план первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях западных санкций, заявлял мэр столицы Сергей Собянин.

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