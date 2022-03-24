Саратов, 24 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В отношении заместителя начальника главного бухгалтера управления МВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). По информации следственного управления СКР по Саратовской области, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Заместитель главного бухгалтера 20 июля 2018 года получила от инспектора отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции взятку в размере 30 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за способствование в получении взяткодателем выплат за поднаем жилого помещения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области специалиста учреждения сертификации на железнодорожном транспорте оштрафовали на 200 тыс. рублей.

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