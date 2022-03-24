Москва, 24 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 военной техники ВСУ.

Oleg Belyakov Су-34

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

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В видео показано, как самолёты взлетают с ВПП, затем демонстрируется поражение грузовиков украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.