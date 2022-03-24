Брянск, , 09:30 — REGNUM Аэропорт Брянска останется закрытым ещё на неделю, до 1 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе Росавиации.

Регистрация в аэропорту Der.metzger2009

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Режим временного ограничения полетов продлён до 1 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени. Вместе с Брянском закрытыми остаются ещё 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты впервые было введено 24 февраля, с началом специальной военной операции.