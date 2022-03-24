Сеул, 24 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. По меньшей мере один неопознанный снаряд был выпущен 24 марта Северной Кореей в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного кабинета начальников штабов.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Уточняется, что в настоящее время комитет проводит анализ дополнительной информации о снаряде. Изучается дальность и высота полёта неустановленного снаряда.

Это уже двенадцатая демонстрация силы КНДР в 2022 г.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта южнокорейские военные сообщили о пусках ракет из КНДР в сторону Желтого моря. По их мнению, Пхеньян проводил учения с использованием РСЗО.

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