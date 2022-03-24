Чита, , 09:16 — REGNUM Власти Иркутской области в преддверии летней оздоровительной кампании известили, что за счет средств бюджета региона на отдых запланировано направить не менее 80 тысяч детей. Подробности 24 марта сообщает телеграм-канал областного правительства.

Летний отдых M.government.ru

Пока сохраняются требования санитарного законодательства о проведении смен в закрытом режиме, а также ограничения по наполняемости детских лагерей не более 75%.

«Ключевая задача детской оздоровительной кампании 2022 года — обеспечить максимальный охват детей региона качественным и безопасным отдыхом. По информации городских и районных межведомственных комиссий все запланированные к работе лагеря в достаточном количестве обеспечены приборами обеззараживания воздуха, антисептическими средствами», — пояснила председатель областной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления, заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Старт летней оздоровительной кампании в регионе запланирован на 1 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, главная цель мероприятия «Безопасное лето» — на постоянной основе создать безопасные условия для детского отдыха, предупредить травмирование и гибель детей на дорогах, в водоемах, на аттракционах, а также в результате пожаров, выпадения из окон.

Читайте также: В Приангарье стартовало «Безопасное лето»