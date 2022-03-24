Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:15 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области утверждён эскизный проект памятника, посвящённого медикам. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Медик в защитном костюме

Rosminzdrav.ru

Фор-эскиз скульптуры безвозмездно сделали генеральный директор одной литейной мастерской Иван Дубровин и Михаил Баскаков. Они представили проект сотрудникам городского управления архитектуры, а также молодёжи.

Лицевая часть этого памятника будет украшена барельефами медицинской сестры и врача. А на обратной стороне нанесут фразы, символизирующие нелёгкий труд медиков. Высота бронзовых фигур запланирована на уровне 2,2 метра, а общей композиции — 3 метра.

Теперь предложенная авторами концепция утверждена и взята за основу будущего памятника. Скульптуры внесут необходимые правки и займутся тщательной проработкой образов медиков и детализацией фона. На следующей встрече с чиновниками они представят уже масштабную модель. Памятник могут установить уже в 2022 году.