* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 24 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар неизвестными лицами убит Хаким Синдхи, высокопоставленный член радикально-исламистской организации «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источник в силовых структурах подтвердил инцидент в интервью газете «8 Собх».

niekverlaan Убийство

Хаким Синдхи первоначально был членом группировки «Лашкар-и-Джанги», но позже примкнул к пакистанским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее несколько раз отмечалось присутствие Синдхи в провинциях Нангархар и Кунар. Сообщается, что он пережил несколько покушений.