Кишинёв, , 09:14 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила министерству инфраструктуры и регионального развития разработать инструкцию по энергосбережению. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что стоимость энергоносителей в мире продолжает расти, поэтому следует заняться вопросами энергоэффективности. В 2021 году в стране отопительный сезон закончился 19 апреля, но Гаврилица считает, что в текущем году это можно будет сделать раньше.

«Думаю, что в первую очередь должны экономить госучреждения. Нужно проверить, целесообразно ли продолжать отапливать госучреждения после 1 апреля», — сказала премьер-министр.

Напомним, Молдавия в марте приобретает в России природный газ по цене $547 за 1 тыс. кубометров. Согласно прогнозу главы компании «Молдовагаз» Вадима Чебана в апреле цена превысит $1 тыс.

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