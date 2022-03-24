Москва, 24 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Скончавшаяся накануне экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая являлась идеологом бомбардировок Югославии, несет ответственность не только за это, но и за санкции против Ирака, в результате которых в этой арабской стране погибло более полумиллиона детей. Об этом 24 марта напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Chatham House Мадлен Олбрайт

Как отметила российский дипломат, Олбрайт умерла накануне очередной годовщины бомбардировок Югослави, и она несет ответственность не только за это.

Также Захарова процитировала слова экс-госсекретаря США в ответ на вопрос телеведущей Лесли Шталь в программе «60 минут» на телеканале CBS от 12 мая 1996 года о том, оправданны ли санкции Вашингтона против Ирака, из-за которых погибло более полумиллиона детей, что больше, чем при американской ядерной бомбардировке Хиросимы.

«Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано», — сказала тогда Олбрайт.

Захарова Под какими санкциями была Мадлен Олбрайт? Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский «президент» Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово», который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что своими антироссийскими санкциями страны Запада не придумывают ничего нового, а вспоминают «хорошо забытое старое», что уже в 30-х годах прошлого века проделывали власти нацистской Германии.