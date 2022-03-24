Захарова напомнила о преступных решениях экс-госсекретаря США Олбрайт
Москва, 24 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Скончавшаяся накануне экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая являлась идеологом бомбардировок Югославии, несет ответственность не только за это, но и за санкции против Ирака, в результате которых в этой арабской стране погибло более полумиллиона детей. Об этом 24 марта напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Как отметила российский дипломат, Олбрайт умерла накануне очередной годовщины бомбардировок Югослави, и она несет ответственность не только за это.
Также Захарова процитировала слова экс-госсекретаря США в ответ на вопрос телеведущей Лесли Шталь в программе «60 минут» на телеканале CBS от 12 мая 1996 года о том, оправданны ли санкции Вашингтона против Ирака, из-за которых погибло более полумиллиона детей, что больше, чем при американской ядерной бомбардировке Хиросимы.
«Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано», — сказала тогда Олбрайт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что своими антироссийскими санкциями страны Запада не придумывают ничего нового, а вспоминают «хорошо забытое старое», что уже в 30-х годах прошлого века проделывали власти нацистской Германии.