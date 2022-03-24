Ташкент, , 09:14 — REGNUM На протяжении веков Узбекистан привлекал внимание торговцев, бизнесменов и предпринимателей из разных уголков мира. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Расположенная в центре Великого шелкового пути, наша страна издавна известна как регион, где сходились караванные пути из Азии, Европы и Африки», — отметил президент.

По его словам, образцы цивилизации и культуры, сформировавшиеся в таких странах, как Китай, Индия, Иран, Византия, Египет, встречались на территории древнего Мовароуннахра — современного Узбекистана и обогащали друг друга.

«В результате наша страна с 3000-летней историей государственности долгое время служила одним из самых развитых мировых центров торговли, экономики, науки, культуры и искусства», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что великие ученые и мыслители, выросшие на этой древней земле, великие представители светской и религиозной науки, создали уникальные открытия и бесценные произведения, которые до сих пор служат всему человечеству и завещали их людям мира.

«Например, из истории хорошо известно, что понятие карантина, актуальное и сегодня, впервые ввел в практику наш великий предок Абу Али ибн Сина, известный в Европе как Авиценна, тысячу лет назад», — подчеркнул президент.

Также, добавил глава государства, Мирзо Улугбек, известный государственный деятель и великий астроном, построил в 15 веке в Самарканде обсерваторию, определил точнейшие координаты более тысячи звезд и внес неоценимый вклад в развитие науки.

«Вам хорошо известно, что термин «алгоритм», лежащий в основе современных инновационных и блокчейн-технологий и искусственного интеллекта, связан с именем еще одного великого предка — Мухаммада Аль-Хоразмий», — указал глава государства.