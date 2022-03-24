Пекин, 24 марта 2022, 09:13 — REGNUM Власти Китая примут ответные меры из-за отзыва лицензий китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks Corp и её дочерней структуры ComNet в США. Об этом говорится в заявлении министерства промышленности КНР.
В министерстве также призвали Вашингтон прекратить политизировать экономические вопросы под предлогом защиты государственной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Китай, вероятно, стоит следующим в очереди для США по «разрыву в клочья два раза».
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