Пекин, 24 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Власти Китая примут ответные меры из-за отзыва лицензий китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks Corp и её дочерней структуры ComNet в США. Об этом говорится в заявлении министерства промышленности КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Китай продолжит принимать необходимые меры, чтобы защитить законные интересы своих предприятий… Вашингтон должен создать недискриминирующую атмосферу для китайских компаний, ведущих деловую деятельность в Соединённых Штатах и инвестирующих в американскую экономику», — говорится в заявлении.

В министерстве также призвали Вашингтон прекратить политизировать экономические вопросы под предлогом защиты государственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Китай, вероятно, стоит следующим в очереди для США по «разрыву в клочья два раза».

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