Тольятти, Самарская область, , 09:15 — REGNUM Работу по импортозамещению сырья ведут специалисты завода медицинских изделий в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Продажа масок и перчаток в газетных киосках в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

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Данный вопрос был рассмотрен во время поездки министра здравоохранения региона Армена Беняна на Самарский завод медицинских изделий, где производят нитриловые перчатки.

Сообщается, что на предприятии оперативно отреагировали на меняющиеся особенности рынка. Руководство завода заключило договор с российской компанией на поставку латекса. Весной текущего года планируется получение нового опытного образца латекса для проведения повторных испытаний.

Кроме этого, специалисты предприятия прорабатывают возможность сотрудничества на китайском рынке: уже прошел проверку китайский полимер: руководство завода находится на стадии заключения контракта о сотрудничестве. Одновременно с этим идет работа по замене импортного коагулянта на отечественный аналог.

«Пуск завода медицинских изделий и его работа в Самарской области, в том числе по замене зарубежного сырья, стали еще одним важным шагом на пути к выполнению задачи по импортозамещению», приводит пресс-служба слова Беняна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарский завод медицинских изделий начал свою работу в марте прошлого года на территории особой экономической зоны в «Тольятти».