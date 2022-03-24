Горно-Алтайск, 24 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Депутат Государственного собрания Республики Алтай Мария Дёмина (КПРФ) признана виновной в распространении информации, направленной на дискредитацию российской армии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Горно-Алтайского городского суда.

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Ранее политик, как отмечается, распространила обращение в адрес президента России Владимира Путина, направленного на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ на территории Украины.

Решением суда политик оштрафован на 40 тыс. рублей. Добавим, что ранее высказывания Дёминой раскритиковали коллеги-парламентарии. По их мнению, депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.