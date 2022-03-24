Луганск, , 09:11 — REGNUM За последние пять недель зафиксирован 761 обстрел украинскими войсками территории Луганской Народной Республики. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

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С 17 февраля по 24 марта в представительстве республики в СЦКК зафиксировали 761 обстрел со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения — реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

Всего украинскими военными за этот период было выпущено 7527 боеприпасов различного калибра, включая две ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган» (1040 снарядов).