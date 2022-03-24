Москва, , 09:11 — REGNUM Законопроект, позволяющий жителям двух первых этажей в многоквартирных домах отказаться от оплаты за пользование частью общедомового имущества, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Борисом Чернышовым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

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Поправки предлагается внести в статью 156 Жилищного кодекса РФ, согласно изменениям, собственники помещений, граждане, пользующиеся жилым помещением по договору социального найма, в многоквартирном доме проживающие на первых двух этажах многоквартирного дома, вне зависимости от формы управления многоквартирным домом, вправе отказаться от платы за содержание части общего имущества многоквартирного дома — лифтов, лифтовых шахт и иного оборудования, связанного с функционированием и обслуживанием лифтового хозяйства.

Парламентарии обратили внимание на то, что на сегодняшний день в сфере ЖКХ все еще присутствуют ситуации, когда жильцы оплачивают услуги, которые им не предоставляются и которыми они не пользуются. Жители первых двух этажей многоквартирных домов, оплачивают содержание и ремонт лифта, «хотя лифтом никогда не пользуются».

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