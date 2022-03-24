Нью-Йорк, США, , 09:10 — REGNUM Стороны украинского конфликта должны проявить политическую волю и как можно скорее посредством переговоров найти подходящее решение. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Китая при организации Чжан Цзюнь. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале ООН.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Постпред КНР также добавил, что проголосовал за проект российской резолюции, так как считает важной проблему гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе.

«Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня», — отметил дипломат.

Постпред считает, что длительное решение должно включать отказ от ментальности холодной войны, воздержание от столкновений блоков и установление сбалансированной, эффективной и устойчивой международной и региональной архитектуры безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по ситуации на Украине, в которой содержится призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для эвакуации мирных граждан. За документ проголосовали Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза ООН (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ) воздержались.

Для принятия резолюции необходимо было девять из 15 голосов.