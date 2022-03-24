Краснодар, 24 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ожидают увеличение туристического потока в сезон 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Курорты Краснодарского края активно готовятся к летнему сезону. На сегодняшний день забронировано уже 35% гостиничного фонда. Мы ожидаем увеличения турпотока в связи со сложившейся ситуацией в стране и мире», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2022 году, добавил глава региона, планируется открытие 14 новых мест размещения общей вместимостью более 1300 мест. Новые отели заработают на побережья, а также в степной зоне края и горных районах, например, в Абинском, Мостовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Краснодарский край посетили более 16 млн туристов.