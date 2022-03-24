Чита, , 09:06 — REGNUM Казаки Дальневосточного федерального округа солидарны с решениями российского президента Владимира Путина и действиями российских вооруженных сил и одобряют решение по демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщает 24 марта пресс-служба правительства Забайкалья, свою позицию они выражают в социальных сетях под хэштегами #СвоихНеБросаем, #МыВместе.

Казак Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Анализируя социальные сети и беседуя с атаманами первичных казачьих обществ, выражаю уверенность, что казачество Забайкалья как наиболее патриотическая часть населения с глубокими историческими традициями межнационального и межконфессионального согласия поддерживает решение нашего президента и Правительства Российской Федерации в деле возрождения русского мира. Казак — это прежде всего воин, защитник Отечества», — сказал врио атамана Забайкальского войска казачий полковник Борис Бородин.

Уточняется, что в Бурятии они занимаются сбором гуманитарной помощи для бойцов Крымского казачьего батальона, находящегося на передовой. Казаки Приморского отдела Уссурийского войскового казачьего общества активно участвуют в акциях солидарности с действиями российских войск в Украине.

Так, 8 марта жители Партизанского района Приморья с участием казаков, членов Общественной организации «Боевое братство», юнармейцев и других патриотических объединений организовали масштабный флешмоб.

В рамках учебного проекта «Казачий час» в школах Приморского края продолжаются мероприятия, посвященные знакомству ребят с историей, бытом, культурными традициями и ценностями российского казачества. На уроках разъясняется социально-политическая ситуация в стране.

Даубихинское городское казачье общество в городе Арсеньеве проведело Крестный ход в поддержку российских воинов в Украине. В Комсомольске-на-Амуре казаки провели с воспитанниками военного патриотического клуба «Пластун» полевой сбор.

Юные казачата совершили марш-бросок в знак поддержки российских вооружённых сил. Различные мероприятия в поддержку российской армии и главы государства активно проводятся с участием представителей казачества практически во всех регионах ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, начале марта войсковой старшина Забайкальского казачьего войска Михаил Колосов записал видеообращение, в котором высказал слова поддержки решению провести специальную военную операцию по защите республик Донбасса.

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