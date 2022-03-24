Донецк, , 09:06 — REGNUM Петровский район Донецка попал под обстрел системы залпового огня «Град». Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

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Вооружённые формирования Украины из населённого пункта Красногоровка открыли огонь по Петровскому району Донецка. В 8:45 было выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», а также пять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли донецкий город Ясиноватая.