Чебоксары, , 09:05 — REGNUM В Чувашии в 2022 году планируется увеличить посевную площадь на 1%, в том числе под картофель — на 11,2%. Такие предварительные данные приводит региональное министерство сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Предварительные данные о посевных площадях в Чувашии на 2022 год Cap.ru

По прогнозу аграрного ведомства, в Чувашии посевная площадь в 2022 году может составить 545 тыс. гектар, что на 5,4 тыс. гектар больше уровня 2021 года (539,6 тыс. гектар). Рост составит 1%.

Ожидается, что зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 55,6% площадей, технические культуры — 4,6%, картофель и овощи — 4,3%, кормовые культуры — 35,5%.

Согласно представленным сведениям, под зерновые и зернобобовые культуры планируется отдать 303 тыс. гектаров, что на 3 тыс. гектаров (+1%) больше уровня 2021 года. На прошлогоднем уровне остаются площади под посев яровых зерновых культур (214 тыс. гектаров), кормовых культур (193, тыс. гектара) и сахарной свеклы (0,7 тыс. гектара).

«С учётом повышенного спроса на картофель и овощи площадь по данным культурам планируется увеличить», — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Аграрии планируют значительно увеличить площадь под посадку овощей, в том числе под картофель предусмотрено 19,8 тыс. гектаров (+11,2%), под овощи — 3,9 тыс. гектаров (+5,4%). В абсолютном выражении площадь картофельных полей увеличится на 2 тыс. гектаров, под овощи — на 0,2 тыс. гектара.