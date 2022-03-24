Ижевск, 24 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Власти Удмуртии обратились к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой о снижении стоимости рекламы. Официальное письмо правительства Удмуртии в своем telegram-канале опубликовал первый зампред правительства республики Константин Сунцов.

Письмо Павлу Дурову из Удмуртии

В письме отмечается, что на фоне блокировки ряда социальных сетей на территории России многие пользователи, каналы и представители брендов перешли на платформу Telegram. Стоимость рекламы здесь в настоящее время составляет около 2 млн евро.

«Просим Вас рассмотреть возможность снижения стоимости рекламы в Telegram, а также зафиксировать цены в рублях», — говорится в тексте обращения.

Это позволит предпринимателям сохранить охват целевой аудитории, выстраивать продажи и продвижение внутри мессенджера, считают в Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время свои telegram-каналы запустили глава Удмуртии Александр Бречалов, мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, вице-премьер Эльвира Пинчук, министерства здравоохранения и цифрового развития Удмуртии.