Владивосток, , 09:13 — REGNUM Во Владивостоке ранним утром 24 марта случился пожар в девятиэтажном доме на улице Русская. Прибывшие пожарные обнаружили в квартире на 4 этаже женщину 1939 года рождения и мужчина 1942 года рождения в бессознательном состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пожар в доме Kaluga.sledcom.ru

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Пострадавших вынесли из квартиры и передали медикам — мужчина скончался, не приходя в сознание, женщина осталась жива.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на 4 этаже шел дым, кроме того в подъезде с 4 по 9 этажи было сильное задымление. Пожарные эвакуировали десять человек, в том числе двоих детей.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 13-летний школьник во время пожара в жилом доме спас двух пожилых людей.