Москва, 24 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Москве с 16 по 22 апреля состоится пятый краеведческий диктант «Московский код». Все желающие смогут написать его онлайн на сайте «Узнай Москву», сообщается на портале мэра столицы.

Москва

Краеведческий диктант «Московский код» приурочен к Дням исторического и культурного наследия и содержит 20 вопросов об истории Москвы, памятных датах, известных архитекторах и их творениях.

Тем, кто ответит на наибольшее количество вопросов, вручат памятные призы: книги об архитектуре, билеты в столичные театры и музеи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 года в диктантах «Московский код» приняли участие более 11 тысяч человек.

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