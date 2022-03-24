Москва, 24 марта 2022, 09:01 — REGNUM Инженерные войска Вооруженных сил России приступили к разминированию сельскохозяйственных угодий в Херсонской области Украины, уже обезврежено более 12 тыс. боеприпасов. Об этом сообщили 24 марта в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе разминирования сельскохозугодий в Херсонской области уже обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.