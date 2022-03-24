Челябинск, , 09:00 — REGNUM Все планы по строительству в Челябинской области социальных объектов должны быть выполнены. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов региона.

Строительство

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чиновник попросил подчинённых контролировать ход строительства социальных объектов на своих территориях. Соблюдение графиков строительства объектов важно в условиях удорожания стройматериалов и стоимости работ. Особое внимание он требует уделить ремонтам школ, первичному звену здравоохранения, жилищному строительству.

О возникающих проблемах Текслер просит сообщать в областной минстрой. Молчать и ожидать, когда что-то поменяется, не нужно. «Все строительные планы должны быть реализованы в полном объёме», — сказал чиновник.