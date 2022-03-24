Пхеньян, , 09:00 — REGNUM Неопознанный снаряд был выпущен Северной Кореей в сторону Японского моря. Об этом 24 марта сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных страны.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

При этом агентство Reuters отмечает, со ссылкой на японскую береговую охрану, что этот снаряд может быть баллистической ракетойа. Береговая охрана Японии выдала предупреждение об этом запуске КНДР в 14:38 (08:38 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта КНДР осуществила четыре предполагаемых выстрела в сторону Желтого моря из реактивных систем залпового огня.