Томск, 24 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Жителей Томска предупредили об ухудшении погоды в ближайшие двое сутки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Днём 25 марта и в течение суток 26 марта в городе ожидается снег и ветер порывами до 22 метров в секунду. Прогнозируется ухудшение видимости при осадках, на дорогах местами снежные заносы, гололёд.

«В связи с ухудшением погодных условий горожан просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, при движении возле слабо закрепленных конструкций, соблюдать правила личной безопасности, правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния», — добавили в мэрии.