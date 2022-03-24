Тюмень, 24 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Тюмени в районе Студгородка столкнулись два автомобиля такси. Погибла женщина, сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкнулись автомобили Volkswagen Polo и KIA Rio. По предварительным данным, Volkswagen Polo ехал со стороны улицы Дружбы и начал разворачиваться на зелёный сигнал светофора. KIA Rio двигалась прямо со стороны улицы Харьковской и проехала на запрещающий сигнал светофора.

В итоге, KIA перевернулась на бок и сбила ограждение, пассажирка скончалась от травм до прибытия скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Приморье зарегистрировано 64 ДТП с выездом на полосу встречного движения, в результате которых восемь человек погибли.