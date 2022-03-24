Сеул, , 08:54 — REGNUM Церемония инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по традиции пройдет на площади перед Национальным собранием (парламентом). Об этом 23 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление главы комитета по церемонии инаугурации Пак Джу Сона.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«Церемония пройдет на площади перед Национальным собранием, и если будет дождь, церемония состоится в зале Ротонда (внутри главного здания собрания)», — сообщил глава комитета.

Площадь может вместить до 50 тыс. человек, а зал Ротонда — до 400 гостей.

Известно, что в качестве мест для проведения церемонии также рассматривались Ёнсан, Национальный музей Кореи и Сеульская площадь, однако из-за проблем с безопасностью, дорожным движением и расположением было выбрано Национальное собрание.