Барнаул, , 08:53 — REGNUM Военнослужащие из Алтайского края, участвующие в спецоперации на Украине, получат посылки из дома. Фура 23 марта отправилась из Алейска в Брянскую область. Об этом сегодня, 24 марта, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» в Алтайском крае.

Барнаул. «Весточка из дома» — отправка Пресс-служба партии «Единая Россия» в Алтайском крае

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Акцию «Весточка из дома» организовали жены военнослужащих при поддержке войсковой части, администрации Алейска и регионального отделения «Единой России». Вместе с горожанами к акции присоединились депутаты краевого Заксобрания от фракции «Единая Россия» Юрий Матвейко, Максим Банных, Александр Демин, Анатолий Вытоптов.

В сборе также участвовало предприятие «Алейскзернопродукт» и другие компании Алейска и Алейского района. Организовать доставку груза помогла «Единая Россия». Партия выразила благодарность председателю Общественного совета министерства транспорта Алтайского края Алексею Паженцеву и директору транспортной компании «Алтай» Юрию Бетенькову за то, что откликнулись на предложение поддержать акцию «Весточка из дома».

«Уже через неделю военнослужащие, которые сегодня находятся на боевом посту на Украине, получат весточку из родного дома. Уверен, что такая поддержка им сейчас нужна как никогда», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

На границу с Украиной отправилась фура с посылками для алтайских военных Пресс-служба партии «Единая Россия» в Алтайском крае

Фура с грузом объемом 70 кубометров направилась в Брянскую область, откуда посылки распределят по местам дислокации военнослужащих из Алейска.

Как сообщало ИА REGNUM, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира.

Ранее депутаты от «Единой России», крупные предприятия Алтайского края, бизнесмены, представители фермерских хозяйств и жители региона в помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик собрали более 2,5 млн рублей.

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