Нью-Дели, , 08:53 — REGNUM Индийские власти одобрили предложение России и позволят инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний. Об этом 24 марта сообщает издание The Print со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников.

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По информации СМИ, к индийским коллегам обратились российские правительственные чиновники. Они предложили ослабить систему внешних коммерческих заимствований Индии и позволить российским организациям инвестировать в облигации индийских компаний, а также оплачивать эти инвестиции в Резервном банке Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, индийская нефтеперерабатывающая госкомпания приобретёт 3 млн баррелей российской нефти.