* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:53 — REGNUM Источники в афганской провинции Кандагар сообщают, что заседание членов кабинета «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продлится до 24 марта. Как сообщает газета «8 Собх», делегация членов кабинета министров во главе с муллой Абдул Гани Барадаром находится в Кандагаре с 22 марта.

Талибы (запрещенная в РФ организация) isafmedia

Согласно источникам, на встрече будут обсуждаться пути взаимодействия с мировым сообществом, решения проблем и планов на перспективу.

По неподтверждённым данным, во встрече принимают участие несколько министров и значимые фигуры в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе и премьер-министр.

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Необходимо отметить, что в последние три дня в связи с этой встречей в Кандагаре были приняты беспрецедентные меры безопасности, а некоторые улицы были полностью перекрыты для движения.