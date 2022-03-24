Москва, , 08:51 — REGNUM В России в течение последних 10 лет наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом, сообщили 24 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

В калужском регионе заболеваемость туберкулёзом на 14,3% ниже, чем в среднем по РФ No-tuberculosis.ru

В 2021 году было зарегистрировано 44 тыс. 974 новых случая заболевания, показатель заболеваемости составил 30,71 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2010 годом заболеваемость туберкулёзом снизилась в 2,5 раза, в том числе и среди детей до 17 лет.

При этом туберкулёз остается серьёзной проблемой для отечественного здравоохранения. По оценкам ВОЗ, в мире порядка 10 млн человек больны туберкулёзом. В год от него умирают более 1,2 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в России удалось стабилизировать ситуацию с профилактикой, диагностикой и лечением туберкулёза.

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